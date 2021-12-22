Pochettino: "İnsanlar duymak istediklerini söyler"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, kaleciler Donnarumma ve Navas arasındaki rekabet hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pochettino: 'İnsanlar duymak istediklerini söyler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2021 16:19
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımın kalecileri Gianluigi Donnarumma ile Keylor Navas arasındaki rekabetle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Bence her şey yolunda gidiyor. Herkes farklı gelişim, asimilasyon dönemlerinden geçer. Her iki tarafın da iyi bir anlayışı var. Kesinlikle Rekabet önemlidir. Takımın gelişimine ve her gün sahip olduğumuz seviyeye katkıda bulunur. Kalecilerimize teşekkür etmeliyiz çünkü her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaleci Navas ile sorun yaşadığı iddialarına da yanıt veren Arjantinli teknik adam, "Keylor ile mükemmel bir ilişkim var, en ufak bir anlaşmazlık yok. Bazen insanlar duymak istediklerini söyler ve çeşitli zor durumlar icat etmeye çalışırlar." şeklinde konuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.