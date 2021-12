Pochettino: 'İnsanlar duymak istediklerini söyler'

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımın kalecileri Gianluigi Donnarumma ile Keylor Navas arasındaki rekabetle ilgili görüşlerini dile getirdi.



Pochettino yaptığı açıklamada, "Bence her şey yolunda gidiyor. Herkes farklı gelişim, asimilasyon dönemlerinden geçer. Her iki tarafın da iyi bir anlayışı var. Kesinlikle Rekabet önemlidir. Takımın gelişimine ve her gün sahip olduğumuz seviyeye katkıda bulunur. Kalecilerimize teşekkür etmeliyiz çünkü her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Kaleci Navas ile sorun yaşadığı iddialarına da yanıt veren Arjantinli teknik adam, "Keylor ile mükemmel bir ilişkim var, en ufak bir anlaşmazlık yok. Bazen insanlar duymak istediklerini söyler ve çeşitli zor durumlar icat etmeye çalışırlar." şeklinde konuştu.





