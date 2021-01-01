Pochettino, imza için Paris'e gidiyor!

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'e imza atmak için gün içerisinde Paris'te olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pochettino, imza için Paris'e gidiyor!
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01 Ocak 2021 13:54
19 Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte görev almayan Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'e imza atmak için gün içerisinde Paris'te olacak.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain'den gelen çarpıcı teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü içerisinde Paris'e gidecek. Kulüp binasını ziyaret edecek olan Pochettino, ardından kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.

 



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