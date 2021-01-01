19 Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte görev almayan Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'e imza atmak için gün içerisinde Paris'te olacak.



RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain'den gelen çarpıcı teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü içerisinde Paris'e gidecek. Kulüp binasını ziyaret edecek olan Pochettino, ardından kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak sözleşmeye imza atacak.



Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.







