Pochettino: 'Eşim, dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu söylüyor'

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Milan'dan transfer edilen Gianluigi Donnarumma'nın manajeri Mino Raiola'nın açıklamaları hakkında konuştu.



Menajer Raiola yakın zamanda yaptığı açıklamada, Donnarumma'nın yakında PSG'nin vazgeçilmezi olacağını ve Keylor Navas'tan formayı alacağını söylemişti.



Mauricio Pochettino ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her futbolcunun yakını, o futbolcunun dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor. Örneğin eşim ve çocuklarım, benim dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu düşünüyorlar, ben de onlara yanıldıklarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.





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