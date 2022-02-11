Pochettino'dan Zidane sözleri!

Paris Saint-Germain'de teknik direktörlük için ismi geçen Zidane Zidane için takımın mevcut menajeri Mauricio Pochettino açıklamada bulundu.



Pochettino, "Zidane konusunu bilmiyorum, bunun kararı beni ilgilendirmez. Zidane harika bir teknik adam, gerçek bu. Bu konunun kararını verecek kişiler sportif direktör ve başkan" ifadelerini kullandı.



POCHETTINO MANU'YA, ZIDANE PSG'YE



Arjantinli teknik adamın sezon bitmesinin ardından Manchester United'a gideceği öne sürülüyor. PSG'nin ise Pochettino'nun boşluğunu doldurmak için Zinedine Zidane ile ilgilendiği iddia ediliyor.





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