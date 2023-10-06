Pochettino'dan VAR yorumu

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, ligdeki Burnley karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Arjantinli teknik adam, maç öncesi yaptığı açıklamada VAR sistemi için de bir yorumda bulundu.



Pochettino, "Arabaya güveniyorum ama sürücüde sorun var." dedi.



51 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Chelsea, 7 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor.



