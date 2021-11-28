Pochettino'dan Sergio Ramos'a övgü!

Paris Saint Germain'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Sergio Ramos bugün 15:00'da başlayan Saint Etienne maçına 11'de başladı.



Maç öncesi açıklama yapan Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, "Ramos normal, profesyonel davranıyor, takıma yardım etmeye çalışıyor. Bu iyi bir şey. O bizim için çok tecrübeli ve tanınmış bir oyuncu." açıklamasını yaptı.



Ramos'un Ligue 1'e adapte olması için oynaması gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bakalım La Liga'dan tamamen farklı bir lige nasıl adapte olacak. Tahmin etmesi zor, alışması zaman alacak." ifadelerini kullandı.





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