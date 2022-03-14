Pochettino'dan Messi ve Neymar için destek!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pohcettino, Bordeaux karşılaşmasında ıslıklanan Lionel Messi ve Neymar için konuştu.



İki futbolcu için tepkilerin haksız olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "Bu adil bir durum. Sadece Messi ve Neymar değil, bir takım olarak hepimiz taraftarların tepkisini hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Biz bir takımız" diyen Pochettino, "Messi ve Neymar dünya üzerindeki en iyi iki futbolcu, takıma hizmet ediyorlar ve saygı gösterilmeyi hak ediyorlar. Takımlar her zaman birlikte kaybeder ve birlikte kazanır" diye konuştu.





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