Pochettino'dan maç sonu isyanı

PSG teknik direktörü Pochettino, Real Madrid'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino'dan maç sonu isyanı
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10 Mart 2022 07:50
PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Real Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam maç sonu açıklamasında ilk gol ve VAR isyanında bulunarak, "İlk golde net bir faul var. Utanç verici, VAR'ın ne işe yaradığını çok merak ediyorum. 60 dakika boyunca maçı domine ettik ama o gol her şeyi değiştirdi." diye konuştu.

Maçta daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kazanamamanın kendilerini yıkıma uğrattığını belirten Pochettino, "PSG birkaç yıldır Şampiyonlar Ligi kovalıyor. Hayal kırıklığına uğradım ama bunlar olabiliyor. Önümüzdeki haftalar bizim için kolay olmayacak" sözlerini kullandı.

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