Pochettino: 'Chelsea'nin önemli bir oyuncusu olacak'

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Mykhaylo Mudryk ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Arjantinli teknik adam, "O harika bir insan. Çok dürüst, çok güvenilir ve çok samimi biri. Ona bir insan olarak çok güveniyorum" dedi.



Mudryk'le ilgili sözlerine devam eden Pochettino, "Bir oyuncu olarak da kendini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini biliyor. Hala genç ve kendini geliştirecek. Gelişiminde şu ana kadar iyi sonuçlar elde ediyoruz ve biz de mutluyuz. Zamanla Mudryk'in çok önemli bir oyuncu olacağına eminim. O zaten çok önemli bir oyuncu ama çok daha fazla gelişecek çünkü çok büyük bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.



Chelsea, 22 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



Ukraynalı futbolcu, şu ana kadar Chelsea forması altında 34 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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