PMGC 2021 şampiyonluğuna Nova Esports ulaştı

Dünyanın dört bir yanından takımların yıl boyu mücadele ederek ulaştığı PMGC 2021 Büyük Finalleri 21 Ocak Cuma günü başlamıştı. Ülkemizden de 3 takımın katılım hakkı kazandığı turnuvada şampiyon, 23 Ocak Pazar gününün akşam saatlerinde belli oldu.



Üç gün süren ve toplamda 18 karşılaşmanın oynandığı büyük finalde 16 takım arasından en fazla puanı hanesine yazdıran Çinli Nova Esports, şampiyonluk unvanı ve 1 milyon 530 bin dolarlık para ödülünü evine götüren takım oldu.



Genel toplamda 6 milyon dolarlık bir ödül havuzuna sahip olan etkinliğin finalinde ülkemizi Fenerbahçe Esports, Kaos Next Rüya ve S2G Esports ekipleri temsil etti.



Etkinliğin ilk gününde temsilcilerimizden biri olan Kaos Next Rüya 6 karşılaşmada toplamda 76 puan kazanarak günü birinci sırada bitirirken, onu ikinci sırada 67 puan ile Çinli Nova Esports, üçüncü sırada ise 64 puan ile Iraklı Nigma Galaxy takip etmişti.



İkinci günde oynanan karşılaşmalarda Kaos Next Rüya birinci sırayı bıraksa da, zirve mücadelesinde yer aldı. Etkinlikteki diğer temsilcilerimizden S2G Esports mücadeleyi bırakmayarak ilk iki günde orta sıralarda yer aldı.



PMGC 2021 Büyük Finallerinin son gününde ise tabiri caizse S2G Esports sonradan açıldı. Etkinliği son karşılaşmalarında iki kere dereceye giren takım, kazandığı puanlar ile birlikte birden fazla takımı geride bırakarak üst sıralara yerleşti.



PMGC 2021'de ilk 10'da iki temsilcimiz yer aldı



Toplamda oynanan 18 karşılaşmanın ardından ise şampiyon belli oldu. Büyük finallerde toplamda 222 puana ulaşan Çinli Nova Esports, şampiyonluk unvanı ve 1 milyon 530 bin dolarlık para ödülünü evine götüren takım oldu. Sıralamada ikinci takım 175 puan ile Ukraynalı Natus Vincere olurken, üçüncü takım 166 puan ile Iraklı Nigma Galaxy oldu.



Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden takımlardan S2G Esports 150 puan ile dördüncü sırada yer alıp 180 bin dolarlık para ödülünü kazanırken, Kaos Next Rüya ekibi 141 puan ile altıncı sırada yer alıp 90 bin dolar, 85 puan ile 15.sırada yer alan Fenerbahçe Esports ise 51 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.



PUBG Mobile Türkiye Espor Müdürü'nden takımlara teşekkür



Heyecan dolu mücadelelerin sergilendiği PMGC 2021 Büyük Finallerinin ardından PUBG Mobile Türkiye Espor Müdürü Mahmut Emin Öncel kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'yi temsil eden takımları tebrik ve teşekkür eden bir açıklama yaptı.



Yaptığı açıklamada dünyanın en iyi altı PUBG Mobile takımdan ikisinin Türk takımı olduğunu dile getiren Öncel, "Turnuvada mücadele eden 3 Türk takımımızı da canı gönülden kutlarım. Oyuncularımız, Dünya'nın en iyi oyuncularına karşı büyük bir özveri ile savaştılar ve muazzam bir başarı elde ettiler." sözlerine yer verdiği Tweet'lerine şöyle devam etti:



"Seneye eksikliklerimizi kapatıp, daha çok çalışıp Dünya Şampiyonluğunu alacağımızdan hiç şüphem yok. Tekrardan yaşattığınız bu büyük mutluluk için hepinize çok teşekkürler."



