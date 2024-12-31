Plymouth, Wayne Rooney ile yollarını ayırdı!

Championship ekibi Plymouth, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

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Plymouth, Wayne Rooney ile yollarını ayırdı!
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31 Aralık 2024 15:49
Championship ekibi Plymouth, üst üste kötü sonuçların ardından Wayne Rooney için kararını verdi.

İngiliz ekibi, 39 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdığını açıkladı.

25 Mayıs 2024'te takımın başına getirilen Rooney, çıktığı 25 maçta sadece 5 galibiyet aldı. 6 kez berabere kalırken, 14 yenilgi yaşadı.

Genç teknik adam, daha önce Derby, DC United ve Birmingham takımlarını da çalıştırdı.

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