LA Clippers'ın pivotu Mason Plumlee'ye iç yan bağ burkulması teşhisi konulduğu ve süresiz olarak kadro dışı kaldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Plumlee'nin sol dizindeki iç yan bağların (MCL) burkulduğunu ve 33 yaşındaki oyuncunun daha detaylı değerlendirme için Los Angeles'a döneceğini söyledi.



Clippers'ın deplasman yolculuğundaki en az iki maçı kaçıracak olan Plumlee, sakatlığı geçtiğimiz Pazartesi günü New York Knicks'e karşı 111-97 skorla alınan mağlubiyette geçirmiş, üçüncü çeyreğinin bitimine 4:10 kala ise oyundan çıkmıştı.



Plumlee bu sezon 5.0 sayı ve 5.5 ribaund ortalamalarına sahip.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU