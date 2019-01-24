Pleiss: 'Zor maç olacak!'

Anadolu Efes'in oyuncusu Tibor Pleiss, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacakları maç hakkında konuştu.Alman pivot, "Zorlu bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Buducnost VOLI'ye deplasmanda mağlup oldular. Bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok odaklanmış bir şekilde gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Evlerinde oynayacaklar ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak, galibiyeti elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.