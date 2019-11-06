PlayStation ve Xbox'a yeni vergi geliyor!

Oyun konsollarına yeni vergi gelmesi ile birlikte fiyatların olumsuz yönde etkileneceği bariz. Cumhurbaşkanlığı kararına baktığımızda şu ibare yer alıyor: Alınan karar uyarınca Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan video oyun konsolları ve makineleri için bugünden (18 Nisan 2020) itibaren ilave yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak.



Konsollar İçin Bugünden İtibaren Yüzde 50'ye Yakın Zam Uygulanacak Hemen üzülmeyin zammın geçici bir süre ile yapıldığını belirtelim. Zam sadece 18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. 1 Ekim 2020'den itibaren yüzde 50'lik ek zam yüzde 20'lik olarak değiştirilecek.



Xbox ve Playstation gibi oyun konsollarından şimdiki fiyatları üzerinden sadece yüzde 18 katama değer verdiği ve yüzde 20 özel tüketim vergisi alınıyordu. Bu zamlar ile yüzde 50 ek gümrük vergisi yüzde 18 kdv ve yüzde 20 ötv alınacak. Oyun Konsollarına Yeni Vergi ile birlikte fiyatın yaklaşık 3'de 1 artacağını ön görüyoruz.



Oyun Konsollarına Yeni Vergi Hangi Ürünü Etkileyecek Eğer sony ve Microsoft hali hazırda gümrükten geçirdiği ürünlere zam yapmazsa piyasada olan ürünlerin fiyatları etkilenmeyecek. Fakat yeni gelecek ürünler zamlı olarak satılacak.



Bu tabloyu geçtiğimiz yıl da görmüştük. Sony, Microsoft ve nintendo ürünlerinde yüzde yüzlerin üzerinde biz zam ile karşılaşmıştık. Bu durumun ana sebebinin döviz dalgalanmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sefer ki zam ise yeni ek gümrük vergisinden kaynaklanıyor olacak.



Oyun Konsollarına Yeni Vergi ile PS5 Zamlı Olacak Oyun konsollarına yeni vergi ile Önümüzdeki günlerde Türkiye'de piyasaya çıkması gereken Sony'nin yenioyun konsolu PS5'in fiyatının 8000 TL civarında olmasını bekliyorum. Hal böyle olunca satış rakamlarının olumsuz etkileneceği kesin gibi. Belki de yeni bir oyun konsolu almak için Ekim 2020 ayını beklemekte fayda var.



Bu yeni zammın yurt dışından gelecek diğer ürünlerin de zamlanacağının habercisi olduğu söylenebilir. Oyun konsolları yeni vergi düzenlemesi gibi bu tarz lüks tüketim ürünleri için beklentim var.



Sadece Oyun Konsolları Değil Resmi Gazete 'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında sadece oyun konsooların ek vergi getirilmedi. Bilişim tarafında hoparlörler de ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında yer alıyor. kapsamına alındı. Yayınlanan karar göre: İthal edilen hoparlörlerden (GTİP kodu 8518.21 ve 8518.22 olan kabine monte edilmiş tek veya birden fazla hoparlörler) bugünden itibaren yüzde 7.5'lik gümrük vergisi alınacak. (btgunlugu.com)



