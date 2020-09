PlayStation Store zammından sonra yeni fiyatlar!

Günümüzde döviz kurlarından dolayı oyun fiyatlarının pahalı olduğunu ve oyuncuların bu durumdan şikayetçi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kasım ayında yeni nesil konsolu PlayStation 5'i göreceğimiz Sony, PlayStation Store'da yer alan oyunlara büyük oranda zam yaptı. Bizler de sizler için oyunların eski ve yeni fiyatlarını karşılaştırdık.



Mağazada yer alan tüm oyunlara henüz bu zamlar yansımadı ve halen eski fiyatla listelenen oyunlar da bulunuyor ancak birçok oyun da bu zamdan hız kesmeden etkilendi. İşte PlayStation Store zammı sonrası eski ve yeni fiyatlar:



Marvel's Avengers



Eski fiyat: 429 TL – Yeni fiyat: 679 TL (yüzde 58 zamlandı)



FIFA 20



Eski fiyat: 30 TL – Yeni fiyat: 679 TL (yüzde 216 zamlandı)



eFootball PES 2021 Season Update



Eski fiyat: 199 TL – Yeni fiyat: 319 TL (yüzde 60 zamlandı)



Need for Speed Heat Deluxe Edition



Eski fiyat: 259,50 TL – Yeni fiyat: 779 TL (yüzde 200 zamlandı)



Zamdan etkilenen oyun fiyatlarında yeni bir güncelleme olduğunda listemiz güncellenecektir.



Hatırlatmakta yarar var, 29 Ekim'den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da zamlanacak. Normalde 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL'ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL'ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL'ye çıkacak.



Kaynak: shiftdelete.net