PlayStation salonları ne zaman açılacak? İnternet kafeler ne zaman açılacak? (28 Haziran Pazar)

PlayStation salonları ne zaman açılacak beklentisinde olanlar buraya! Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation salonları ne zaman açılacak diye düşünenler bir süre daha beklemek zorunda kalacak. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi - Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak - Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

28 Haziran 2020 12:00
PlayStation salonları ne zaman açılacak? İnternet kafeler ne zaman açılacak? (28 Haziran Pazar)
PlayStation salonları açılış beklentisi büyük ilgi çekmeye başladı. Yapılan açıklamada her türlü oyun salonu olarak belirtilmesi sebebiyle PlayStation salonlarının açılışı için de biraz daha beklemek gerekecek.Oyun salonları ne zaman açılacak bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Bu konuyla ilgili merak edilenler oyun salonları ne zaman açılıyor bilgisini edinmek için uğraşıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan kahveler 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Merakla beklenen sorunun cevabının gelmesiyle kahveler ne zaman açılacak sorusu cevaplanmış oldu. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, kahvehane, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Oyun salonları ne zaman açılıyor, oyun salonları açılacak mı, oyun salonları neden kapatıldı? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 

PLAYSTATION SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi - Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak - Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek. 




İnternet kafe ve oyun salonlarında dikkat edilmesi gereken kurallar

Bu iş yerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta  olmak üzere bu genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından  belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olacak.

İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine  ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi  işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda  müşteri kabul edilecek.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer  kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri bu yerlerin girişlerine ve içerisinde  uygun yerlere asılacak.

Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve  müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az  olmayacak şekilde yapılacak.

Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az  1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek  ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1  metre mesafe olacak.

Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi  unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz  müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske  takmaya devam edilecek. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve çöp  düzenli olarak boşaltılacak.

Bu iş yerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını  engellemek için giriş kapısında tedbir alınacak. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye  girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki  tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit  vb) konulacak.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar  bulundurulmayacak.

Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilere  kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit  ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme  terminali (POS cihazı vb) her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70'lik alkol ile  temizlenecek/dezenfekte edilecek.

Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu  gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle  silinecek.

Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına  uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin  almasına müsaade edilmeyecek. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek  kullanımlık malzemeler kullanılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan  mutfak, çay ocağı ve servis alanları, bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 8556  sayılı genelgesi hükümleri ve Kovid-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs  Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre  düzenlenecek.

Personele yönelik önlemler

Personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda  bilgilenmesi sağlanacak.

Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle  ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak, bu veriler günlük olarak kayıt altına  alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Kovid-19  belirtilerini görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine  bildirecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan  personel, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık  kurumuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık müdürlüğü  tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.

Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da  kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği  veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanacak.

Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel  sürekli uyarılacak, ayrıca iş kıyafetleri günlük değiştirilecek.

Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan  haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven  kullanmayacak.

Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe  korunacak ve maske takılacak.

Müşterilere yönelik önlemler

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması  beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara  uyulacak.

Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı  38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi  sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan  Kovid-19 vakası veya temaslısı kişiler, internet kafeleri/salonları ve elektronik  oyun yerlerine alınmayacak.

Müşterilerin diğer müşteri ve çalışanlarla aralarındaki en az 1 metre  mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce  ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak.

İnternet kafe sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske  bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacak. İçeride maske  çıkarılmayacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el  antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.

Temizlik ve hijyen

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün  düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık  temizlenecek.

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek.  Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.

Bu iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin  (bilgisayar klavyeleri, mouse, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri,  masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla su ve deterjanla  temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük  çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak.  Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve  diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş  etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün  Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım  sonrası uygun şekilde temizlenecek. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik  malzemelerinin en az 60 santigrat derecede yıkanması sağlanacak.

Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak. Tuvaletlere tuvalet  kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulacak. Hava ile el kurutma cihazları  çalıştırılmayacak.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak,  bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacak.

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu  kullanılacak.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması  sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp  kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması  doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma  sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda  yapılacak.

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından  hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan "Kovid-19 Kapsamında  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilecek.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve  pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık  havalandırılması sağlanacak.

Diğer hususlar

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de  (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu genelgede  belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca, internet kafeleri/salonları  ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre  sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca  gerekli kararlar alınacak.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete  başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, ayda en  az iki kere denetlenerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde  yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi  gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili  maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun  195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

PLAY STATION SALONLARI DA KAPATILMIŞTI

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.

Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

KAHVELERDE MASALAR ARASI 1.5 METRE

Açılma kararının ardından kahvehanelerde masalar arası mesafenin 1.5 metre aralıklarla düzenleneceği öğrenildi. Kahvehaneye gelen vatandaşların maske takmak zorunda olacağı da belirtildi. Kahvehanelerde dikkat edilmesi gereken bir konu ise her oyundan sonra okey taşları ve tavla pullarının dezenfekte edileceği oldu.




CAM BARDAK MI, KARTON BARDAK MI?

Öte yandan kahvehanelerin açılmasını bekleyen vatandaşların merak ettiği en önemli sor ise cam bardak mı, karton bardak mı kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam bardak ya da karton bardak kullanımına ilişkin bir detaya yer vermezken, kahvehane işletmecileri de konunun aydınlatılmasını bekliyor.

Konuya ilişkin gerekli açıklamanın ise Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı ortak genelge ile yapılması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren açılacak işletmelerin Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde hizmete gireceği de gelen bilgiler arasında.

Kahvehane işletmecileri ise karton bardak kararı gelirse bu kurula uymaya hazır olduklarını, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor.



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