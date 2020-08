PlayStation salonları ne zaman açılacak? İnternet kafeler ne zaman açılacak? (09 Ağustos Pazar)

PlayStation salonları açılış beklentisi büyük ilgi çekmeye başladı. Yapılan açıklamada her türlü oyun salonu olarak belirtilmesi sebebiyle PlayStation salonlarının açılışı için de biraz daha beklemek gerekecek.Oyun salonları ne zaman açılacak bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Bu konuyla ilgili merak edilenler oyun salonları ne zaman açılıyor bilgisini edinmek için uğraşıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan kahveler 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Merakla beklenen sorunun cevabının gelmesiyle kahveler ne zaman açılacak sorusu cevaplanmış oldu. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, kahvehane, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Oyun salonları ne zaman açılıyor, oyun salonları açılacak mı, oyun salonları neden kapatıldı? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi - Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak -Bu iş yerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olacak.İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecek.Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri bu yerlerin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacak.Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak.Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecek. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve çöp düzenli olarak boşaltılacak.Bu iş yerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbir alınacak. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb) konulacak.İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar bulundurulmayacak.Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb) her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70'lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte edilecek.Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle silinecek.Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecek. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi hükümleri ve Kovid-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecek.Personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak.Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak, bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Kovid-19 belirtilerini görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecek.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanacak.Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli uyarılacak, ayrıca iş kıyafetleri günlük değiştirilecek.Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacak.Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve maske takılacak.İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacak.Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan Kovid-19 vakası veya temaslısı kişiler, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacak.Müşterilerin diğer müşteri ve çalışanlarla aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacak.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak.İnternet kafe sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacak. İçeride maske çıkarılmayacak.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecek.Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.Bu iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouse, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecek. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 santigrat derecede yıkanması sağlanacak.Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak, bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacak.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan "Kovid-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilecek.İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacak.Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, ayda en az iki kere denetlenerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.Açılma kararının ardından kahvehanelerde masalar arası mesafenin 1.5 metre aralıklarla düzenleneceği öğrenildi. Kahvehaneye gelen vatandaşların maske takmak zorunda olacağı da belirtildi. Kahvehanelerde dikkat edilmesi gereken bir konu ise her oyundan sonra okey taşları ve tavla pullarının dezenfekte edileceği oldu.Öte yandan kahvehanelerin açılmasını bekleyen vatandaşların merak ettiği en önemli sor ise cam bardak mı, karton bardak mı kullanılacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam bardak ya da karton bardak kullanımına ilişkin bir detaya yer vermezken, kahvehane işletmecileri de konunun aydınlatılmasını bekliyor.Konuya ilişkin gerekli açıklamanın ise Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı ortak genelge ile yapılması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren açılacak işletmelerin Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde hizmete gireceği de gelen bilgiler arasında.Kahvehane işletmecileri ise karton bardak kararı gelirse bu kurula uymaya hazır olduklarını, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor.