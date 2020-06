PlayStation Plus'ta temmuz ayında ücretsiz olabilecek oyunlar

Sony, PlayStation Plus kullanıcılarına her ay verdiği ücretsiz oyunlara yenilerini ekliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa, 1 Temmuz tarihinde ücretsiz verilecek oyunlar Sony tarafından açıklanacak. 1 temmuzda açıklanan oyunlar ise 7 temmuz tarihinde oyuncular tarafından indirilebilecek. Sony'nin her ay hangi oyunları ücretsiz vereceğinin tahmin edilmeye çalışıldığı bir Reddit başlığında temmuz ayı için verilecek oyunların Crash Bandicoot N Sane Trilogy, Resident Evil 7 ve No Man's Sky olabileceği konuşuluyor.



Her ne kadar No Man's Sky, her ay Reddit tahminlerinde konuşulan bir oyun olsa da bu oyunun geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass'de ücretsiz hâle gelmesi nedeniyle Temmuz ayında PlayStation Plus'ın da bu oyunu ücretsiz vermesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.



Resident Evil 7 ücretsiz olabilir



Bir başka Reddit kullanıcısının yaptığı yorumlara göre, PlayStation Plus'da uzun süredir bir korku oyunu ücretsiz hâle gelmediği için, Resident Evil 7'nin devam oyunu Village'ın oldukça fazla konuşulduğu bugünlerde, Sony'nin Resident Evil 7'yi ücretsiz olarak verebileceği düşünülüyor. Ayrıca yine aynı mantıkla PlayStation 5 etkinliğinde tanıtılan ve etkinliğin en çok konuşulan oyunlarından biri olan yeni Bandicoot 4: It's About Time oyunuyla birlikte, PlayStation Plus'da Crash Bandicoot N Sane Trilogy oyununun ücretsiz olarak verilebileceği düşünülüyor.



Bir başka teoriye göre de PlayStation Plus'da daha önce ücretsiz hâle gelmiş Uncharted, The Last of Us Remastered, Bloodborne ve Shadow of the Colossus gibi oyunlar göz önünde bulundurulduğunda, Sony'nin Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted The Lost Legacy veya The Order: 1886 gibi AAA oyunları da ücretsiz verebileceği konuşuluyor. Bu konuşulan büyük isimlerin yanı sıra da Dark Souls Remastered, Monster Hunter World ve Firewatch gibi oyunlardan da bahsediliyor. Nisan ayında PlayStation Plus'a gelecek ücretsiz oyunların sızdırılmasının ardından Sony, bu konuda daha dikkatli davranıyor. Bu yüzden, 1 Temmuz'da hangi oyunların ücretsiz olarak verildiğini hep beraber öğrenebileceğiz gibi duruyor.



Kaynak: WebTekno