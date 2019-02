PlayStation Plus ile Þubat'ýn bedava oyunlarý!

Şubat ayında PlayStation Plus'ın üyelerine ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu.



Sony'den yapılan açıklamaya göre ayın ücretsiz oyunları 5 Şubat'tan itibaren indirilebilecek.



En çok dikkat çeken oyunlar For Honor ve Hitman 1. Sezon oldu.



İşte PlayStation Plus'ın Şubat 2019'da ücretsiz olarak verdiği oyunlar:



PS4

For Honor

Hitman Season 1

Gunhouse (Cross-Buy)

Rogue Aces (Cross-Buy)



PS3

Divekick (Cross-Buy)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots



PS Vita

Gunhouse (Cross-Buy)

Rogue Aces (Cross-Buy)

Divekick (Cross-Buy)