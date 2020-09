PlayStation kullanıcılarına Rocket League müjdesi!

İlk olarak 2015 yılının ortalarında karşımıza çıkan Rocket League oyunu, 2020 yılı içerisinde ücretsiz olacak. Oyunun geliştiricisinin Epic Games tarafından satın alınması ile müjdeli haber yakın zamanda gelmişti. Çok oyunculu bir oyun olan Rocket League için PlayStation kullanıcılarına iyi bir haber geldi.



PlayStation üzerinde çevrim içi oyunların oynanabilmesi için PS Plus aboneliği gerekmektedir.



Rocket League oyunu PlayStation Plus gerektirmeyecek



PlayStation 4 oyunlarını çevrim içi olarak oynamak için aylık ücret ödeyerek PS Plus abonesi olmanız gerekiyor. Oynaması ücretsiz hale gelecek olan Rocket League tamamen çevrim içi bir oyun. Ücretsiz olan bir oyunu oynamak için aylık ücret mi ödeyeceğiz derken konuya açıklık getirildi.



Oyunu çevrim içi olarak oynamak için PS Plus abonesi olmak gerekmeyecek. Bu açıklama, oyunun Rocket Pass fragmanının ardından yapıldı. Durum PlayStation tarafında iyi görünse de Xbox için işler daha farklı. Yapılan açıklamaya göre oyunun ücretsiz olarak oynanması Xbox'ı kapsamayacak.



Oyunu Xbox üzerinden oynamak isteyenlerin Xbox Live Gold abonesi olması gerekecek. Ücretsiz bir oyunun bu şekilde oynanacak olması üzücü doğrusu.



Oyunun geliştiricisi Psyonix, ücretsiz oynanma durumunun Nintendo Switch için de geçerli olduğunu ekledi. Yani bu avantajın dışarısında kalan tek konsol Xbox One olacak.



Kaynak: shiftdelete.net