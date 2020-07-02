PlayStation FaceBook reklamlarını askıya aldı

Japon teknoloji devi Sony yaptığı açıklamada, diğer markaların yaptığı gibi FaceBook reklamlarını iptal ettiğini belirtti.

Sony tarafından yapılan açıklamada, Facebook'ta pek çok şirketin yaptığı gibi #StopHateForProfit kampanyasına katıldığını açıkladı. Facebook'ta bulunan nefret söylemi ve yanlış bilgilerin FaceBook tarafından engellenmemesinden dolayı ortaya çıkan bu kampanyaya Sony'de PlayStation reklamlarını sosyal medya platformlarından çekerek gerçekleştireceğini belirtti.



Sony tarafından yapılan açıklamada, "StopHateForProfit kampanyasını desteklemek amacıyla, reklam ve ücretsiz içerikler dahil olmak üzere Facebook ve Instagram'daki etkinliğimizi temmuz ayının sonuna kadar küresel bazda askıya altık. İyi bir amaç adına çalışmanın ve oyun oynamanın arkasındayız" dedi.



Twitter ve Twitch gibi platformlar, son dönemde nefret ve hakaret söylemlerini engellemek adına ciddi adımlar atıyor. Facebook ve Instagram gibi platformlar ise nefret söylemleri ve yanlış bilgi paylaşımlarına çok fazla önem vermeyerek eleştirilerin odağı oldu.



Teknoloji devi Sony'nin izlediği bu politika, özellikle bu kampanyayı destekleyen kişiler tarafından olumlu karşılandı. Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in yeni duyurulduğu ve normalde bu dönemde firmaların reklama ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarında reklam vermeme kararı, kullanıcılar tarafından son derece önemli bir hamle olarak yorumlandı.



Diğer bir konsol üreticisi olan Microsoft cephesinde ise durumlar karışık. Yapılan haberlere göre Microsoft, temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram dahil olmak üzere tüm reklamlarını durdurmuş olsa da Facebook Gaming ile yaptığı anlaşma devam ediyor.



Sony dahil olmak üzere pek çok firma Facebook reklamlarını çekse de Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün yeni kurallar getirmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor.



Kaynak: TurkMmo



