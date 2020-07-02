PlayStation'a Discord entegrasyonu geldi!

PlayStation için Discord entegrasyonu geldi. Bu noktada kullanıcılar Discord'dan hesaplarını PlayStation Network'a bağlamak isteyip istemeyecekleriyle alakalı bir uyarı metniyle karşılaştı. Böylece arkadaşlarınızla çapraz platformlardan oyun oynuyorsanız iletişimden kopmamış oluyorsunuz.



Sony CEO'su Jim Ryan, entegrasyonu Mayıs 2021 tarihinde ilk kez duyurmuştu. Bu sırada Sony, Discord'a bir azınlık yatırımı gerçekleştiriyordu. O sıralar sistemin, Xbox'a benzer şekilde çalışacağı tahmin ediliyordu. Yine de ortada kesin bir yargı yer almıyordu. Şu anda ise bu tip varsayımlara net bir cevap verilmiş oldu.



Discord özelliği kademeli yayınlamaya başladı



PSN hesabınızı bağlamak, başkalarının PlayStation 4 ve PlayStation 5 cihazınızda ne oynadığınızı görmesine olanak tanıyor. Örneğin, siz konsolunuzda God of War oynuyorsanız tıpkı PC'de olduğu gibi bu kullanıcılara gözüküyor. Buna ek olarak Discord'un diğer bağlantılı hizmetlerinde olduğu gibi PSN adınızı görüntüleme ve kapama seçeneğine sahip oluyorsunuz.



Şu anlık özellik tüm ülkelerde mevcut değil. Yani ABD ile sınırlı durumda. Yine de bugün itibariyle kademeli olarak diğer ülkelere de yavaş yavaş geliyor. Bu seçenek PC oyuncuları için doğrudan bir şeyi değiştirmese de, yaşam kalitesi güncellemesi olarak alabiliriz. Discord, şu anda özelliğin, arkadaşınızın ne oynadığınızı bilmesi konusunda harika olduğunu belirtiyor.



PlayStation ve Discord entegrasyonu nasıl yapılır?

Discord'u açın.

Kullanıcı Ayarları menüsüne erişin.

Bağlantılar'ı seçin.

Hesaplarınızı Bağlayın menüsünden PlayStation logosuna tıklayın.

İlgili bölüme PlayStation Network bilgilerinizi girin.

Hesabınız başarıyla bağlandı.



(Kaynak: shiftdelete.com)



