PlayStation 5'in çıkış tarihi ortaya çıktı

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için ön sipariş tarihi, çıkış tarihi ve fiyat etiketi açıklamış olması, doğal olarak oyunseverlerin gözlerini Sony tarafından gelecek PlayStation 5 duyurusuna çevirdi.



Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve oyunlarını göstermiş olmasına rağmen yeni nesil konsolunun çıkış tarihini ve fiyatını hala açıklamadı. Bu da resmi bilgiden çok söylentilerin ortalarda dolaşmasına neden oluyor.



Amazon Japonya'ya göre PlayStation 5, 20 Kasım'da çıkış yapacak



Renka Schedule adlı bir Twitter kullanıcısı, Amazon Japonya'da PS5 DualSense şarj standının, PS5 kulaklığının ve PS5 DualSense oyun kolunun çıkış tarihlerinin sızdırıldığını ifade ederek bazı ekran görüntüleri paylaştı.



Japonca bilgimize güvenmediğimiz için Renka Schedule'ün tweetini Google Çeviri aracılığı ile Türkçeye çevirdiğimizde, "Bu ürün için planlanan çıkış tarihi 20 Kasım 2020" ifadesi ile karşılaşıyoruz. Sony'nin PlayStation 5 oyun kolunu PlayStation 5'in kendisinden önce satışa sunmayacağını tahmin ederek PlayStation 5'in çıkış tarihinin de 20 Kasım olabileceğini söyleyebiliriz.



Xbox Series X'in 10 Kasım'da çıkacak olması, PS5'in 20 Kasım'da çıkacağı iddialarını güçlendiriyor



Her şeye rağmen, söz konusu ekran görüntüsünün ve çıkış tarihi bilgisinin birer sızıntıdan ibaret olduğunu ve Sony tarafından onaylanmadığını unutmamamız gerekiyor. Ayrıca bu çıkış tarihi, PlayStation 5'in Sony'nin anavatanı olan Japonya'daki çıkış tarihi olma ihtimali de bulunuyor.



Bununla birlikte, Microsoft'un Xbox Series X ve Series S için çıkış tarihini 10 Kasım olarak açıklaması, PlayStation 5'in de 20 Kasım'da piyasaya çıkabileceği ihtimalini güçlendiriyor.



Kaynak: webtekno



