PlayStation 5 satışları Sony'yi tatmin etmedi!

Sony, PlayStation 5 konsollarının satış rakamlarında istediği seviyeye ulaşamadı. Yeni nesil oyun dünyasının en önemli rekabetlerinden olan konsol savaşlarında rakibi Xbox'ı geçmek isteyen firma, buruk bir sevinç yaşamakta.



Şu an için Xbox Series X|S konsollarını geride bırakan PlayStation 5, yine istenilen seviyeye gelemiyor. Raporlar, son dönemde yaşanan küresel sıkıntıların sorunun kaynağı oluşturduğunu göstermekte.



PlayStation 5 satışları, bir önceki neslin gerisinde kaldı



PlayStation 4 ve 5'in ilk yıl performanslarının karşılaştırıldığı raporda, dikkat çekici veriler bulunuyor. 2013 yılının son çeyreğinde satışa çıkan PS4, ilk 3 aylık döneminde 4.5 milyon birim satmayı başarmıştı. 2021 senesinin aynı döneminde çıkan yeni nesil PS5 ise benzer bir performans sergileyerek, 4.5 milyon adeti geride bırakmayı başardı. Bir sonraki yılın ilk çeyrek satışlarında öne geçen PS5, yaşanan sorunlar nedeniyle performansını sürdüremedi.



İlk yıl performanslarına göre arada ciddi bir fark bulunmakta. Çıktığı sene 20.2 milyon satan PlayStation 4, özellikle 2014'ün son çeyreğinde ulaşılması güç satış rakamlarını geride bırakmıştı. PlayStation 5 cephesinde ise işler yolunda gözükmezken, beklentilerin yüksek olduğu cihaz, ilk yılını 17.3 milyon birim satışla kapattı.



Oluşan tablo Sony için can sıkıcı olurken, firmanın elinden gelen bir şey olmadığı belirtildi. Zira uzun zamandır hayatımızda olan yarı iletken kıtlığı, şirketlerin üretim yapmalarını engellemekte. Bununla birlikte büyüyen üretim sorunu, kullanıcının stok bulamamasına neden olmakta. Herhangi bir olumlu tablo çizemeyen Sony, satış tahminlerini yükseltemiyor. Firmanın 2022 birinci çeyrek tahminleri, 2021 son çeyrek ile hemen hemen aynı.



Pek çok firmayı olumsuz etkileyen yarı iletken sıkıntısı, aslında Sony'nin en büyük rakibi olan Xbox cephesini de yaraladı. Benzer sorunların yaşandığı firmada, özellikle servis ve hizmetlerin durumu kurtardığı belirtildi. Bakalım oyun dünyası daha ne kadar bu sıkıntıyla uğraşmak durumunda kalacak, bekleyip göreceğiz.



Peki sizler Sony'nin PS5 performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yeni nesil PS5, döneminin en çok satan konsolu olan PS4'ü geride bırakabilecek mi? Görüşlerinizi ve konuyla ilgili tahminlerinizi bizlere aktarmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)



