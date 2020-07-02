PlayStation 5, ön siparişe açılır açılmaz tükendi

Sony, PlayStation 5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz ay nihayet açıklamış ve kimi oyunseverleri memnun ederken kimilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. PS5 Türkiye fiyatına karışık tepkiler gelmesi, oyun konsoluna olan ilginin nasıl olacağının daha da fazla merak edilmesine yol açmıştı.



Sony'nin açıklamalarına göre PlayStation 5, ülkemizde 19 Kasım itibarıyla oyunseverlerle buluşacak. Ancak Amazon Türkiye, sabırsız oyunseverler için PS5'i ön siparişe açmış durumda. Yeni kısa süre önceye kadar açmış durumdaydı. Zira an itibarıyla Amazon Türkiye'nin PlayStation 5 sayfasına baktığımızda "Şu anda mevcut değil." uyarısı ile karşılaşıyoruz.



Amazon, sabırsız oyunseverler için PlayStation 5'i ön siparişe açtı



Amazon Türkiye'nin "Çok Satanlar" sayfasının "Video Oyunu ve Konsol" kategorisine girdiğimizde PlayStation 5'in birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bu da bize, PlayStation 5'in tartışmalı fiyatına rağmen oyunseverlerin ilgisinden mahrum kalmayacağını gösteriyor.



PlayStation 5, daha piyasaya çıkmadan Amazon Türkiye'de stoklar tükendi(!)



Bilmeyenler için; Sony, PlayStation 5 için iki ayrı çıkış tarihi belirlemiş durumda. ABD ve seçili birkaç pazarda 12 Kasım itibarıyla oyuncularla buluşacak olan PlayStation 5, Türkiye dahil dünyanın geri kalanında ise 19 Kasım'da satışa sunulacak. Sony, PlayStation 5 için 8.299 TL fiyat etiketi açıklasa da, satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu nedenle olası yeni vergi düzenlemeleri ya da kur dalgalanmaları nedeniyle PlayStation 5 için yakın zamanda yeni bir fiyat etiketi de görebiliriz.



Kaynak: webtekno



