PlayStation 5'in Türkiye fiyatına beklenen zam geldi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın son aylarıdan bu yana dolar kuru bir hayli yükselmiş durumda. Bu yüzden de ne yazık ki birçok ürüne ciddi oranda zam geldi. Geçtiğimiz saatlerde de birkaç ayın ardından PlayStation 5'e zam geldi.



PlayStation 5'in Yeni Fiyatı 11.999 TL



Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 7.500 TL'den 12.000 TL'ye yükseltildi. Burada hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Birçok insan fiyatların zaten internette 12.000 TL'nin üzerinde satıldığını, 7.500 TL'ye satılmadığını söylüyor. Ancak internette yapılan satışlar resmi satışlar değildi. Bir süredir PS5 resmi mağazalarda internetten değil, fiziksel mağazalardan satılıyordu.



Fiziksel mağazalarda da fiyat 7.500 TL, iki kontrolcülü fiyat 8.400 TL'ydi. Yani aslında PlayStation 5'e gelen zam, yaklaşık 4 ay sonra geldi ve kurun en yüksek olduğu günlerde bile fiyat, eski fiyattı. Xbox Series X ise şu anda Vatan Bilgisayar'da 13.000 TL'ye satılıyor. Resmi bir açıklama yok ancak yakın zamanda PS5'in stoklarının yenilenmesi de bekleniyor diyebiliriz.



(Kaynak: donanimhaber.com)



