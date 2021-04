PlayStation 5'in Sony'nin beklentilerini bile aşan satış adedi açıklandı

Japon teknoloji devi Sony, gerçekleştirdiği toplantı ile 2021 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, açıklamaları sırasında şirketin gelir ve giderlerinin yanı sıra son iki PlayStation sürümü olan PS4 ve PS5'in satış rakamlarından da bahsetti.



Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, yalnızca yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyon satış adedine ulaştı ve satışa sunulduğu Kasım 2020'den bu yana toplamda 7,8 milyon satış adedini geride bırakmayı başardı. Sony'nin ise aynı süreçte tahmini satış adedi 7,6 milyon seviyesindeydi. Dolayısı ile oyunseverlerin PlayStation 5'e olan ilgisinin Sony'yi bile şaşırttığını söyleyebiliriz.



PlayStation 4, PS5 duyurulmuş olmasına rağmen hala fazlasıyla ilgi görüyor



Sony, PlayStation 5'in yanı sıra günümüzden yaklaşık 8 yıl önce piyasaya sürülen PlayStation 4'ün satış adedini de açıkladı. 2021'in ilk çeyreğinde 1 milyon satış barajını aşan PlayStation 4, toplamda ise 115,9 milyon satış adedine ulaşmış durumda. İlk çeyrekteki PS4 satış adedi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 400 bin azalmış olsa da 8 yıllık konsolun PS5'in varlığına rağmen hala müthiş seviyede ilgi gördüğünü söylemek yanlış olmaz.



Sony'nin açıklamalarına göre 2021 1. çeyrek sonunda toplamda 47,6 milyon PlayStation Plus abonesi bulunuyor ki bu da geçtiğimiz bir yılda PS Plus abone sayısının 6,1 milyon arttığı anlamına geliyor. Yine Sony tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 mali yılının son çeyreğinde PS4 ve PS5 için toplamda 61,4 milyon yazılım (oyun, uygulama vs.) satıldı. Bu 65,3 milyon yazılım satılan bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 milyon düşüş olduğu anlamına geliyor.



Kaynak: WebTekno