PlayStation 5 için televizyonlar geliyor!

Xbox Series X ve Microsoft ile rekabet eden Sony, PlayStation 5 için televizyon modelleri ürettiğini duyurdu. Japon firma, hem 4K hem de 8K ekran çözünürlüğü adına kollarını sıvadı.



Sony PlayStation 5 için televizyon modelleri üretti

"PlayStation 5 için hazır!" etiketi ile piyasaya sürüleceği söylenen bu cihazların adı açıklandı: Sony X900H 4K HDR Full Array LED ve Sony Z8H 8K HDR Full Array LED. Sony'nin yeni ürünleri kullanıcılara neler sunacak?



Dilimize yüksek dinamik aralık şeklinde çevrilmiş olan HDR özelliği, bir görüntünün en parlak ve en karanlık kısımlarını olduğundan daha koyu ya da olduğundan daha parlak gösteriyor. Peki "Full Array LED" özelliği nedir?



Bu özellik, bir televizyon ekranında bulunan diyotların eşit bir şekilde hizalanmasını sağlıyor. Böylece parlaklık, derinlik, gölge ve ışık ayarı gibi ayarlar daha etkili ve daha doğru bir şekilde kontrol edilebiliyor.



Sony, X900H isimli modelde oyunların 4K çözünürlük ve 120 FPS frekans eşliğinde oynanabileceğini belirtti. Ayrıca bu televizyonda 7.2 milisaniyelik bir gecikme de yaşanacak.



Z8H ise fotoğrafların 8K çözünürlüğünde görüntülenmesini sağlayacak ve oyunların 4K çözünürlük ile oynanmasına fırsat tanıyacak. Ayrıyeten bu cihazda da 120 FPS özelliği kullanılacak.



Yeni televizyonlarının çıkış tarihi hakkında bir bilgi vermeyen Sony, Türkçesi "Oyun Modu" olan Game Mode isimli bir özellikten bahsetti. Bu özellik, oyunlarda yaşanan gecikmelerin sıklığını azaltacak. Bunun dışında PlayStation 5 kontrolcüleri için neler söylendi?



Kablosuz bir şekilde kullanılabilen DualSense kontrolcüleri, Oyun Modu sayesinde hem bu televizyonları hem de PlayStation 5'i aynı anda çalıştırabilecek. Ayrıca bu televizyonlar için üretilen uzaktan kumandalar, yeni nesil konsolu kontrol edebilecek.



Sony, oyuncuların pürüzsüz bir PlayStation 5 deneyimi ile karşılaşacağını söyledi. Bu TV modelleri, gücünü Sony'nin X1 işlemcilerinden alacak. Japonya merkezli firmanın yeni ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz?



KAYNAK: shiftdelete.net







