PlayStation 5 için beklenen özellik sonunda geliyor!

Konsol dünyasının başarılı oyuncularından Sony, geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunduğu PlayStation 5'e yeni özellikler getirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak konsol sahiplerinin beklediği o özellik için sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar…



Sony, PlayStation 5 için sesli komut özelliğini test etmeye başladı



Piyasaya sürülmesinin ardından tüm dünyada yaşanan küresel çip ve tedarik krizi gibi nedenlerden dolayı ciddi bir stok sıkıntısı yaşayan PlayStation 5 konsolu için beklenen o özellik sonunda geldi. Sony, bir süre önce yayınladığı ikinci beta güncellemesi ile sesli komut özelliğini test etmeye başladı.



Bu kapsamda PlayStation 5 kullanıcıları, Siri ve Alexa gibi kişisel asistanlarda kullanılan başlangıç komuta benzer şekilde "Hey PlayStation!" ile konsollarını kontrol edebilecek. Bu komutun verilmesi halinde herhangi bir oyun, uygulama veya ayarın açılmasının yanı sıra müzik, film oynatma veya değiştirme gibi birçok işlem de yapılabilecek.



Şu an için sadece İngilizce desteği bulunan, ABD ve İngiltere'de kayıtlı PS hesaplarında çalışan yeni özelliğin ilerleyen dönemlerde dünyanın dört bir yanındaki PlayStation 5 kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Öte yandan kullanıcılar dilerse, söz konusu özelliği ayarlar kısmından kapatma imkanına sahip.



PlayStation 5 satışları ne durumda?



Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir raporda PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarının satış rakamları ele alındı. Buna göre PlayStation 4, ilk çıktığı sene 20.2 milyon birim satmayı başarırken, PlayStation 5 ise 17.3 milyon birim satışla selefinin gerisinde kaldı. Tabii bu rakamlarda küresel çip ve tedarik krizi nedeniyle yaşanan stok sıkıntısının da büyük etkisinin olduğunu belirtmekte fayda var.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? PlayStation 5 konsolu ile ilgili görüşleriniz neler? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)



