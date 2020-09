PlayStation 5 hakkında çok konuşulacak iddia!

Bu sene satışa sunulması beklenen PlayStation 5 hakkında yeni bir iddia daha geldi. Konsolun nasıl soğutulacağı hakkında soru işaretleri, bu iddia ile birlikte son bulabilir. Ortaya çıkan detaylar PlayStation 5'in içinde çift fan bulunacağı yönünde.



Yıl sonuna doğru piyasaya sunulması beklenen konsolun, içinde bulunan donanım ve tasarımı nedeniyle ısınacağı düşünülüyor. Fazla ısı, her teknolojik üründe olduğu gibi sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle Sony'nin konsol içinde çift fan kurulumu kullanacağı konuşulmaya başlandı. PCIe 4.0 SSD ve 4K 60 FPS oyun deneyimi yaşatmayı hedefleyen Sony, ancak çift fanlı tasarım ile işin içinden kalkabilir.



Ortaya atılan görsel Adrian Mann tarafından hayata geçirildi ve How It Works dergisinde de yer aldı. Yani Sony tarafından paylaşılan resmi bir tasarım olmadığını belirtelim. Konsol dik konumlandırıldığı zaman soldan sağa, yatay iken ise aşağıdan yukarıya doğru hava sirkülasyonu olacak gibi görünüyor.



