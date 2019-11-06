PlayStation 5 geriye uyumluluk oyunları nasıl olacak?

PlayStation cephesi geçtiğimiz günlerde merakla beklenen PS5 etkinliğini düzenlemişti. Bu etkinlikte yeni nesil oyunların yanı sıra konsolun gelecekten gelen tasarımını da gösteren PlayStation, büyük övgü toplamıştı. PS5 özel oyunları ile adeta şov yapan Sony cephesi, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 geriye uyumluluk oyu n ları için kafa karıştıran açıklamalarda bulunmuştu.



PlayStation 5 geriye uyumluluk oyunları için sevindiren açıklama! İlk yapılan açıklamada; PlayStation 5'in ilk etapta sadece popüler PlayStation 4 oyunlarını çalıştırabileceği söylenmişti. Bu açıklamanın tepki almasından sonra oyun sayısının 1.000 civarı olduğu açıklanmıştı. Bugün ise PlayStation 5'te 4 .000 adetten fazla eski nesil oyunu oynayabileceğiniz duyuruldu.



Xbox One ile geriye uyumluluğun dibine vuran Microsoft cephesi, hem Xbox 360 hem de Xbox Original oyunlarını oynatabiliyordu. Xbox Series X'te de tüm Xbox One, Xbox 360 ve Xbox Original oyunlarını oynama imkanı sunacak olan Microsoft, bir takım iyileştirmeler de sunacak. Örneğin Xbox 360 oyunu çıktığında 60 FPS ise Xbox Series X'te 120 FPS olarak oynanabilecek.



PlayStation 5 cephesinde ise işler henüz rayına oturmadı. Geriye dönük sadece PlayStation 4 oyunlarını çalıştırabilecek olan PS5, bu oyunları da iyileştirme yapmadan sunacak. Yani oyunu PS4'te nasıl oynuyorsanız PS5'te de aynı o şekilde oynayacaksınız.



Amazon Fransa sayesinde PlayStation 5'in ağırlığı da ortaya çıktı. Tam tamında 4.78 kg ağırlığa sahip olacak olan PS5, boyut konusunda da bir hayli yüksek olacak. PlayStation 5'in boyutunu anlamak için PlayStation 4'ü dik bir şekilde koyun ve üzerine DualShock 4 'ü yerleştirin. İşte PlayStation 5 tam da bu yükseklikte olacak.



Oldukça büyük bir konsol olacak olan PS5, bu sayede havalandırma konusunda da başarılı bir performans sergileyecek. Zamanında Xbox 360 'ın havalandırma konusundaki sorunlarından 3K hatası verdiği ve bozuluğu gibi bir gerçek var. Sony de böyle sorunlar yaşanmasın diye konsolun boyutunu büyütüp işini garantiye almış durumda.



Diskli ve disksiz sürümleri ile karşımıza çıkacak olan PS5'in; disksiz sürümünün 549 dolar diskli sürümünün ise 599 dolar olmasını bekliyoruz. Türkiye'de vergi ve kurlardan dolayı 7.000 TL bandında olacağını tahmin ettiğimiz PS5, bakalım yeni nesilde rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyecek?



Kaynak: BtGünlüğü



