PlayStation 5 fiyatı ve çıkışının açıklanacağı tarih!

Sony tarafından daha önce yapılan PlayStation etkinliği hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu hayal kırıklığının sebebi ise etkinlikte paylaşılan bilgilerin eksikliğiydi . Firma lansmanda; yeni oyunları , cihazın bazı özelliklerini ve tasarımını göstermişti. Ancak bu kez duyurulan etkinlikte yeni nesil konsolun tüm detaylarının açıklanması bekleniyor.



PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi 16 Eylül'de duyurulacak. Bu duyurulan etkinlikte yeni nesil konsolun detayları açıklanacak. Yapılacak yayın Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00' da ülkemizden de takip edilebilecek.



Cihazın fiyatının ise daha önce sızdırılan bilgilere göre 499 dolar olması bekleniyor. Rakip konsola bakacak olursak; Xbox Series X fiyatı 499 dolar, Series S fiyatı ise 299 dolar oldu.



Resmi açıklama öncesinde PlayStation 5 çıkış tarihi için beklenti ise 20 Kasım oluyor. Ancak bu durum da 16 Eylül'deki etkinlikte kesinlik kazanacak. Bu konuda markanın rakibi Xbox'a bakacak olursak; Xbox Series X ve Series S 22 Eylül'de ön siparişe çıkacak.



Kaynak: ShiftDelete.net



