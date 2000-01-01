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Playoff dışı takım oyuncuları, NBA'in doğrudan playofflara geçmesini tercih ediyor

Playoff dışında kalan NBA takımlardan oyuncuların çoğunluğunun, NBA'in doğrudan playofflara gitmesini tercih ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Playoff dışında kalan NBA takımlardan oyuncuların çoğunluğunun, NBA'in doğrudan playofflara gitmesini tercih ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan bir konferans görüşmesinde NBA başkanı Adam Silver, sezon devam ederse oyuncuların güvenliğini garanti edemeyeceğini, ancak onlara NBA'in koşulları mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağından emin olacağını söylemişti.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in iddiasına göre, koronavirüs için aşının bir iki yıl daha gelmemesinin beklenmesinin, bazı oyuncuların hoşuna gitmediği açıklandı.

Kaynaklar, temelde playoff çekişmesinden elenen takımlardaki oyuncuların çoğunun, NBA'in her konferanstaki ilk sekiz takımla bir tür playoffda yarışmaya devam etmesini tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Golden State Warriors gibi bazı takımlar, sezonlarının bittiği varsayımı altında faaliyet gösteriyor.


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