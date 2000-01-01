Playoff biletlerinin piyasa değerinde, 1 milyar dolara yakın değer kaybı olabilir!

NBA takımlarının playoff biletlerinin piyasa değerinde, 1 milyar dolara yakın bir değer kaybı olacağı tahmin edildi.



TicketiQ'ya göre, NBA takımlarının playoff biletlerinin piyasa değerinde 1 milyar dolara yakın bir değer kaybı olacağı tahmin ediliyor.



Bu tahmin, 2019 ikincil piyasa değeri, koltuk sayısı, iptal edilen veya seyirciler olmadan oynanan maçların sayısına dayanıyor. Bu kesin bir ölçü olmasa da, kayıpların büyüklüğünü takım ve konferans yoluyla karşılaştırmanın en basit yolu olduğu söyleniyor. Tüm NBA playoffları için tahmini bilet piyasası değeri 998 milyon doların biraz altında yer alıyor (Bu, takımların kendileri için gelir kayıplarını değil, toplam bilet piyasa değerlerinin bir tahminini yansıtıyor).



NBA için, 56 muhtemel açılış turu maçındaki kayıplar, 2019 açılış turu yeniden satış bilet fiyatı ortalaması olan 294 dolara göre, toplam 308.335.734 dolar olarak gözüküyor.



Daha az sayıda maç ile (28), Konferans Yarı Finalleri bilet piyasa değeri 179,338,131 dolar olarak gözüküyor. (yeniden satış pazarındaki 2019 Konferans Yarı Finalleri ortalama bilet fiyatı olan 342 dolara göre).



Bu, ortalama bilet fiyatının 14 olası maçta toplam 198.740.210 dolara yükseldiği Konferans Finalleri için artış gösteriyor. Son olarak, 2019'da ortalama 2.374 dolarlık bir yeniden satış bilet fiyatı gören NBA Finalleri, 7 maçlık bir seride potansiyel 311.219.827 dolarlık bir zarar etmiş oluyor. Bu, 1 milyar doların biraz altında kayıp bilet geliri oluyor (997.633.901 dolar).



