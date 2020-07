Play Station 5 için ilginç satın alma kuralı

PlayStation'ın resmi internet sitesini kurcalayan bir PlayStation hayranı, internet sitesinin kaynak kodlarına eklenmiş olan bir uyarı mesajı keşfetti. Bu uyarı mesajı, PlayStation 5'i satın almayı dört gözle bekleyen oyunseverleri yakından ilgilendiriyor. Dilerseniz hemen, PlayStation'ın resmi internet sitesine eklenen bu uyarı mesajının ne olduğuna yakından bakalım.



Görünüşe göre Sony, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu için her oyunsevere sadece bir adet sipariş hakkı tanıyacak. Çünkü PlayStation 5'in kaynak kodlarında tespit edilen uyarı mesajında, oyunseverlerin PlayStation 5'in sadece bir sürümüne sahip olacakları belirtiliyor. Ayrıca aynı uyarı mesajı, sepete birden fazla PlayStation 5 eklemesi yapılamayacağını da ortaya koyuyor.



PlayStation'ın internet sitesine eklenen bu uyarı mesajı, Sony'nin daha çok oyuncuya ulaşabilme isteğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü bu uyarı mesajından anlaşılan şey, her oyuncunun bir sipariş verirken sadece bir PlayStation 5 satın alabileceği. Bu sayede bir oyunsever, sadece bir adet PlayStation 5 satın alabilecek ve PlayStation 5 stokları, farklı farklı oyunculara dağıtılmış olacak.



PlayStation 5'in hala bilinmeyen bazı yönleri var. Örneğin bu oyun konsolunun net çıkış tarihi ve fiyatı şu an için bilinmiyor. Oyunseverler de özellikle bu iki detayı merak ediyorlar. Her ne kadar PlayStation 5'in fiyatı ile ilgili bugüne dek ortaya atılmış bazı iddialar bulunuyor olsa da oyunseverler, Sony tarafından yapılacak açıklamalardan sonra PlayStation 5'in fiyatını öğrenme imkanı yakalayacaklar gibi görünüyor.



(Webtekno)