Play-off turuna kalan Sivasspor'da yüzler gülüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan Sivasspor'da yüzler gülüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Play-off turuna kalan Sivasspor'da yüzler gülüyor
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13 Ağustos 2021 17:11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdıran Demir Grup Sivasspor'da yüzler gülüyor.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi Petrocub'ı, Sivas'ta oynanan rövanş karşılaşmasında da aynı skorla geçerek bir üst tura yükselmişti.

5 Ağustos'ta oynanan 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u deplasmanda 2-1 yenerek evine avantajla dönen kırmızı-beyazlı ekip, dün sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasında uzatma bölümleri sonunda rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi oldu.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında 18 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalardan 7'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Avrupa arenasında rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

Öte yandan, teknik direktör Rıza Çalımbay, Dinamo Batum karşılaşması sonrası futbolculara 1 gün izin verdi.


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