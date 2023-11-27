Play-Off için savaşan Somaspor fırsat tepti

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, Play-Off yarışında İskenderunspor'a yenilerek büyük yara aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Play-Off için savaşan Somaspor fırsat tepti
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27 Kasım 2023 16:24
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti.

Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.

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