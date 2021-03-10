Play-off biletini alan Hakkari Sportif Faaliyetler, kentte heyecan oluşturdu

Son yıllarda kentteki gençlerin spora kazandırılması amacıyla önemli yatırımların hayata geçirildiği, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırıldığı ve lisanslı sporcu sayısının artırıldığı kentte, 5 yıl önce Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesinde voleybol takımı kuruldu.



Kısa sürede amatör ligden Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren takım, elde ettiği başarılarla göz doldurdu. Birçok takımdan transfer edilen sporcularla güçlendirilen voleybol takımı, bu sezon oynadığı 16 müsabakanın 14'ünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Bu sayede TVF Erkekler 1. Ligi'ne yükselmek için play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcular, burada da aynı performansı sergilemeyi hedefliyor.



Elde edilen başarılar sayesinde gençlerin voleybola olan ilgilerinin arttığı kentte, voleybol takımının bir üst lige yükselme ihtimali heyecana neden oldu.



- "Gençlerin neler başarılabileceğini göstermek istiyoruz"



Kulüp Başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine, kulüp olarak 4 sezonda iki kez play-off turuna katılma başarısı gösterdiklerini söyledi.



Bir üst lige yükselerek kenti en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Mücadele ettiğimiz 6. grubu iyi bir yerde tamamladık. Ankara'daki eleme turunda da iyi sonuçlar alarak 1. lig müjdesini Hakkari'ye vermek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Bu süreçte tüm halkımızın desteğini bekliyoruz. Hem yereldeki gençlerimiz hem de transfer ettiğimiz sporcuların bu başarıya ciddi katkısı oldu. Amacımız kentimizdeki spor salonlarını doldurmak. Burada yüzlerce genç artık voleybol hayaliyle yatıp kalkıyor. Bu gençliği kanalize etmek hepimizin asli görevi. Buradaki gençliğe destek verildiğini neleri başarabileceğini göstermek istiyoruz."



- "Altyapıda yetişen gençler güç katıyor"



Başantrenör Esra Ertuş ise 4 yıl önce kentteki gençlerle yola çıktıklarını ve her yıl kendilerini biraz daha geliştirdiklerini dile getirdi.



Eleme turundan birincilik kupasıyla kente dönmeyi hedeflediklerini anlatan Ertuş, "Kadın antrenör olmanın zorluklarının yanında avantajlarını da yaşıyorum. Sporcularla cinsiyet ayırımının olmadığı yerde mücadele etmek beni gururlandırıyor. Kulübümüzde birçok branşta sporcularımızla farklı müsabakalara gidiyoruz ama voleybol şu anda Hakkari'de ciddi anlamda bir potansiyel yakaladı. Altyapıdan yetişen çocuklarımızın mutluluğu bize daha çok güç katıyor. Kadın ve erkek voleybol takımlarımızın ses getireceğinden eminim. Halkımızın da desteğiyle istediğimiz hedefe ulaşacağız. Hakkari'ye voleybolu sevdirebildiysek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.



Sporculardan Veli Uzunoğulları da kentte güzel ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hakkari'ye voleybolu sevdirmeye çalıştık. Bence insanlar bu sporu sevdi. Birinci lige çıkarsak her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Halkımız bizi sahiplendi ve bunu maçlarda bize yansıtmaları verim almamızı sağladı." ifadelerini kullandı.







