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Play-in turnuvası, 2021-22 sezonunda da yapılacak!

NBA ve Oyuncular Sendikası'nın, play-in turnuvasına yeni sezonda da devam etmek için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve Oyuncular Sendikası'nın, play-in turnuvasına yeni sezonda da devam etmek için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Birkaç oyuncu böyle bir turnuva düzenleme kararına karşı çıkmış olsa da, ligin bunu iptal etme planı olmadığından ötürü, turnuva 2021-22 sezonunun da bir parçası olacak.

NBA, play-in turnuvasını 2019-20 sezonunun son bölümünde, Orlando bubble'ında başlatmıştı.

Turnuva boyunca Doğu ve Batı'yı sırasıyla yedinci ve 10. sırada tamamlayan takımlar, son iki playoff sırası için mücadele edecekler.


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