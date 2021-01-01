Play-in turnuvası, 2021-22 sezonunda da yapılacak!

NBA ve Oyuncular Sendikası'nın, play-in turnuvasına yeni sezonda da devam etmek için anlaşmaya vardığı bildirildi.



Birkaç oyuncu böyle bir turnuva düzenleme kararına karşı çıkmış olsa da, ligin bunu iptal etme planı olmadığından ötürü, turnuva 2021-22 sezonunun da bir parçası olacak.



NBA, play-in turnuvasını 2019-20 sezonunun son bölümünde, Orlando bubble'ında başlatmıştı.



Turnuva boyunca Doğu ve Batı'yı sırasıyla yedinci ve 10. sırada tamamlayan takımlar, son iki playoff sırası için mücadele edecekler.



