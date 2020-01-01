"Play-in" heyecanı ile 8. sıra kapışması, yarın başlayacak!

NBA bubble'ındaki normal sezon, bu akşam ve gece oynanacak dört maçla tamamlandıktan sonra, play-in heyecanı yarın başlayacak.



Portland Trail Blazers ile Memphis Grizzlies, play-in maçında karşılaşarak son play-off biletini almaya çalışacak.



Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers ile 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçı, yarın TSİ 21.30'da oynanacak.



Sezonu 8. sırada bitiren Blazers, maçı kazanması halinde play-off'a doğrudan kalacak. Grizzlies'ın yenmesi halinde iki takım arasında iki galibiyete ilk ulaşan taraf, play-off vizesi alacak.



Play-in'i kazanan takım, play-off'ta Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers ile eşleşecek.



