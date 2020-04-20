Plato ne demek kısaca (Sağlık Bakanı Koca açıkladı)

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle önlem ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam üzeri corona virüs vaka ve ölü sayısı, entübe hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı, yapılan testlerin sayısı gibi resmi verileri vatandaşlara aktarıyor. Veriler aktarılırken kullanılan terimler ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de plato dönemi terimi oldu. "Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz" açıklamasının ardından bu kelimeler vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Buna göre; plato dönemi nedir, ne anlama geliyor?

20 Nisan 2020 07:55
Plato ne demek kısaca (Sağlık Bakanı Koca açıkladı)
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili son gelişmeler hem ülkemizde hem dünyada yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel verileri vatandaşlara aktarıyor. Açıklama yaparken bazı terimler kullanması üzerine bu terimler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu terimlerden bir tanesi de plato dönemi oldu. Genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim olarak bilinen ve kilo vermenin durduğu dönem olarak kabul edilen plato dönemi nedir? Bakan Koca'nın bahsettiği plato dönemi ne anlama geliyor?
PLATO DÖNEMİ NEDİR?

Genellikle diyetisyenlerin kullandığı ve kilo vermenin durduğu dönem olarak bilinen plato dönemi terimine ilişkin bilgilere ve Bakan Koca'nın açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yapıyor.

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 78546'ya yükseldiğini belirtirken, toplam 1769 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 8631 olarak paylaşıldı.

23 NİSAN İLE BİRLİKTE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair gelen soruya, "Henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir.  Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.




CANLI AKTARIYORUZ...

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi.

"Tedbirler neticesinde ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü." dedi.

Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirlerinin olumlu yönde etkisi olduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü." dedi.

"Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu"

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." açıkladı.

"Toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." dedi.

"Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak"

Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."

Gün gün rakamlar

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531 
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546

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