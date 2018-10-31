Platini'den Mbappe için ilginç sözler

UEFA'nın eski başkanı, Paris Saint Germain'in genç yıldızıhakkında açıklamalarda bulundu.Platini, Mbappe'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söylerken,ile kıyaslamak için erken olduğunu dile getirdi.Mbappe'nin Marsilya performansını değerlendiren Platini,dedi.Platini, Pele kıyaslamalarını da değerlendiripifadelerini kullandı.