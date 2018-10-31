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Platini'den Mbappe için ilginç sözler

Michel Platini, Paris Saint Germain'in yıldızlarından Mbappe'nin Pele ile kıyaslanmasıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Platini'den Mbappe için ilginç sözler
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31 Ekim 2018 01:48
UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, Paris Saint Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Platini, Mbappe'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, Pele ile kıyaslamak için erken olduğunu dile getirdi.

Mbappe'nin Marsilya performansını değerlendiren Platini, ''Marsilya maçında Monaco'dan yetişen ateşli bir genç izledik. Büyüledi'' dedi.

Platini, Pele kıyaslamalarını da değerlendirip ''Kylian Mbappe ile Pele arasında bir benzerlik henüz görmüyorum. Pele'nin 3 Dünya Kupası vardı. Bir dönem Gourcuff'ı Zinedine Zidane ile karşılaştıyorlardı ama olmadı. Mbappe'yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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