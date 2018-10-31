Platini'den Mbappe için ilginç sözler

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, Paris Saint Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.
Platini, Mbappe'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, Pele ile kıyaslamak için erken olduğunu dile getirdi.
Mbappe'nin Marsilya performansını değerlendiren Platini, ''Marsilya maçında Monaco'dan yetişen ateşli bir genç izledik. Büyüledi'' dedi.
Platini, Pele kıyaslamalarını da değerlendirip ''Kylian Mbappe ile Pele arasında bir benzerlik henüz görmüyorum. Pele'nin 3 Dünya Kupası vardı. Bir dönem Gourcuff'ı Zinedine Zidane ile karşılaştıyorlardı ama olmadı. Mbappe'yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Platini, Mbappe'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, Pele ile kıyaslamak için erken olduğunu dile getirdi.
Mbappe'nin Marsilya performansını değerlendiren Platini, ''Marsilya maçında Monaco'dan yetişen ateşli bir genç izledik. Büyüledi'' dedi.
Platini, Pele kıyaslamalarını da değerlendirip ''Kylian Mbappe ile Pele arasında bir benzerlik henüz görmüyorum. Pele'nin 3 Dünya Kupası vardı. Bir dönem Gourcuff'ı Zinedine Zidane ile karşılaştıyorlardı ama olmadı. Mbappe'yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın