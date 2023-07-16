Plak Atışları Dünya Kupası sona erdi

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası tamamlandı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyonun trap kadınlar kategorisinde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, 117 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasında yarışmaya hak kazandı.



Rümeysa Pelin Kaya, finalde attığı 35 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.



Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Safiye Temizdemir ise 104 puanla 63. sırada yer aldı.



Trap erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tunçer, müsabakayı beşinci, aynı müsabakada yarışan Oğuzhan Tüzün de 120 puanla 19. sırada yer aldı.



