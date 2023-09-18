Plak Atışları Avrupa Şampiyonası devam ediyor

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası devam ediyor
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18 Eylül 2023 19:55
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'na, skeet genç erkekler takım müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, skeet genç erkekler takım yarışmasında İbrahim Akgürcü, Muhammet Seyhun Kaya ve Ahmet Baran'dan oluşan milliler, toplamda 205 puan atarak sıralama müsabakasını 7. bitirdi.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, Salı günü trap bireysel gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla sürecek.

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