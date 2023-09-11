Plak Atışları Avrupa Şampiyonası başladı

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası başladı
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11 Eylül 2023 22:45
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, skeet müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nur Banu Balkancı 115 puanla 19'uncu, Çiğdem Özyaman Özenir 112 puanla 23'üncü ve Sena Can 112 puanla 28'inci sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Cemre Bumin 121 puanla 21'inci, Salih Oday ise 119 puanla 35'inci oldu.

Şampiyona, Salı günü yapılacak skeet karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.

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