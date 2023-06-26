Plaj hentbolunda Avrupa finalleri İzmir'de

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, İzmir'de 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele edecek.

A Grubu'nda mücadele edecek Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor.

Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Erkek U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkeklerde B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan, C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.

Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan, C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele edecek.