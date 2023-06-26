Plaj hentbolunda Avrupa finalleri İzmir'de

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, İzmir'de 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele edecek.
A Grubu'nda mücadele edecek Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan, C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele edecek.
Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Erkek U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkeklerde B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan, C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.
Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele edecek.
A Grubu'nda mücadele edecek Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan, C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele edecek.
Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Erkek U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı'mızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkeklerde B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan, C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.
Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
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