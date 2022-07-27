Plaj futbolunda milliler Letonya'yı devirdi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı.
Türkiye, ikinci maçında 28 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.15'te Danimarka ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı.
Türkiye, ikinci maçında 28 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.15'te Danimarka ile karşılaşacak.
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