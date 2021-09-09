Plaj futbolunda Litvanya'ya 3-0 kaybettik

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ilk maçında Litvanya'ya 3-0 kaybetti.

Haber; AA
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Plaj futbolunda Litvanya'ya 3-0 kaybettik
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09 Eylül 2021 18:37
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ilk maçında Litvanya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 3-0 kaybetti.

Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan, Kazakistan'ı 4-2 yendi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 12.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.


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