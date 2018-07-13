Plaj futbolunda karşılarına çıkmaya korkacağınız kadınlar

Futbol erkek oyunu diyenlere karşı adeta toplumsal bir hareket gibi. İzliyoruz.

13 Temmuz 2018 10:38
Plaj futbolunda karşılarına çıkmaya korkacağınız kadınlar
Futbol erkek oyunu diyenlere karşı adeta toplumsal bir hareket gibi. İzliyoruz.


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